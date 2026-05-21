Acusan a esposa de concejal de Bucaramanga de mal procedimiento estético

María Fernanda Alfonso Echeverría, una mujer que se sometió a un procedimiento estético en su rostro practicado por la auxiliar de enfermería, Bibiana Hernández Bonilla, quien es esposa del concejal del Bucaramanga Óscar Díaz; denunció que padece serios problemas de salud.

En entrevista con Caracol Radio, la señora Alfonso Echeverría aseguró que acudió al Centro de Estética BH, ubicado en el barrio San Francisco, para practicarse una armonización facial que consistía en una rinomodelación y aumento de labios y de mentón.

Luego del procedimiento, la paciente comenzó a experimentar problemas como una obstrucción nasal por lo que debió acudir al Hospital Internacional de Colombia, HIC.

La señora Maria Fernanda Alfonso dijo que la auxiliar de enfermería usó aceite corporal de glúteos, una sustancia que no es la indicada para efectuar la rinomodelación. “Mi nariz comenzó a oler feo”, aseveró la paciente.

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Cuando llamó al centro de estética obtuvo una respuesta descomedida. Incluso destaca que el concejal Díaz la agredió verbalmente.

La denunciante informa que el procedimiento se practicó en un apartamento; dice que pagó $1 millón. Cuestiona a la secretaría de Salud por no efectuar controles al centro de estética BH por una supuesta presión que ejerce el concejal Díaz.

Daniela Torres, concejal de Bucaramanga denunció este caso en una sesión plenaria. De hecho, la víctima fue invitada a exponer lo que le ocurrió en el recinto de la corporación. Óscar Díaz, el concejal, esposo de la propietaria del centro de estética BH, se ausentó de las actividades previstas para este jueves.