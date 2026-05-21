Girón está de luto: falleció la “Tía Gloria”, símbolo de la fritanga santandereana
La ‘Tía Gloria’, reconocida en Colombia como ícono de la fritanga en Santander, murió a los 78 años por complicaciones de salud.
El municipio de Girón en Santander está de luto por la muerte de Gloria Mendoza, conocida cariñosamente como la “Tía Gloria”, una de las mujeres más emblemáticas de la gastronomía santandereana y recordada por generaciones de clientes por su negocio de fritanga, sus famosas picadas.
La noticia sobre el fallecimiento de la ‘Tía Gloria’ a sus 78 años, por complicaciones de salud, fue confirmada en Caracol Radio por su hijo Dani Javier Rueda Mendoza, quien recordó la historia de trabajo de su madre y el amor que, según él, era el ingrediente principal de cada plato de fritanga.
“Nos decía cómo preparar los alimentos y siempre nos enseñó que el secreto era poner amor a las cosas y atender siempre bien y a la gente”, contó Rueda.
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Dani rueda, uno de los cuatro hijos, contó que fue una mujer que logró sacar adelante a su familia gracias a la cocina. Mencionó que inició su negocio luego de atravesar una difícil situación económica y aunque vivían en Cúcuta, decidió regresar a Girón motivada por un hermano que le ofreció ayuda para emprender.
Desde entonces comenzó a construir el negocio de la fritanga que con el paso de los años, se convirtió en una parada obligada para turistas, empresarios, artistas y visitantes que llegaban al municipio patrimonial: La fritanga de ‘Tía Gloria’.
“Mi mamá era una mujer pujante, trabajadora, que prácticamente nos sacó sola adelante, con su gran cariño y su gran trabajo como madre, esposa e hija”, expresó.
“Que los santandereanos la recuerden como una mujer alegre”
Gloria Mendoza era oriunda de Girón y dejó cuatro hijos: tres hombres y una mujer, quienes continuarán al frente del negocio familiar para mantener vivo el legado que ella construyó durante décadas.
Dani Rueda, envió un mensaje a los santandereanos para que a la ‘tía Gloria’ la recuerden como una mujer alegre y que siempre recibió a sus clientes con cariño y respeto.
“Que la recuerden como una mujer que siempre quiso brindarles a través de su comida una sonrisa, mucho cariño y agradecimiento por visitarla y por comprarle sus picadas, sus famosas picadas. Que la recuerden como esa mujer feliz y alegre que siempre los quiso atender de esa misma forma".
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Para su familia, más allá de ser una empresaria reconocida, fue una mujer de fe y de consejos permanentes. “Yo la describiría como un ejemplo a seguir. Siempre nos hablaba del amor a Dios y del amor hacia el trabajo. Ella no tenía otro amor”, agregó su hijo.
La velación de la “Tía Gloria” comenzará a partir de la tarde de este jueves 21 de mayo en Girón, en la Casa de los Nazarenos, en el parque principal y el sepelio, según su hijo Danni Javier Rueda, se cumplirá el viernes 22 de mayo en horas de la tarde, también en el cementerio municipal.