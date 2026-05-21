Vía libre para continuar con el debate del empréstito en el concejo de Bucaramanga

Bucaramanga

El Concejo de Bucaramanga había tenido que suspender el debate en plenaria del proyecto con el que la alcaldía buscar tener facultades para adquirir un crédito superior a los 500 mil millones de pesos para dos obras de movilidad y la modernización de la red semafórica de la ciudad debido a recusaciones en contra de los concejales pero ya la Procuraduría resolvió y se podrá retomar el estudio en segundo debate.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que la ciudad no se puede quedar un año más sin obras y confirmó que “la Procuraduría General de la Nación rechazó estas recusaciones y le otorgó la verdad a la alcaldía y al concejo”.

A su turno, el presidente del concejo Robin Hernández aseguró que aunque se conoció la decisión de la Procuraduría en la corporación aún no han sido notificados de este hecho por lo que esperan que se haga en el transcurso de este jueves.

Así las cosas, el alcalde de Bucaramanga deberá modificar el decreto por medio del cual citó a sesiones extraordinarias si quiere que el debate se de antes de que finalice este periodo el próximo 30 de mayo.