Asamblea de Santander debatirá proyecto de descuento para morosos del impuesto vehicular

Bucaramanga

La Asamblea de Santander de encuentra en periodo de sesiones extraordinarias y entre los proyectos que están estudiando está el de otorgar descuentos a las personas que tiene multas y deudas en el pago del impuesto vehicular.

Según indicó el diputado Francisco González, en la Comisión de hacienda de la duma departamental, “se aprobó el proyecto que otorga descuentos de hasta el 85% en sanciones e intereses moratorios desde la vigencia 2025 hacia atrás”.

El debate en plenaria de la Asamblea se podría dar esta misma semana y si es aprobado, entraría en vigencia en los próximos días para que quienes tengan deudas y sanciones puedan acceder a este beneficio.

En el caso del impuesto vehicular para el 2026, desde la gobernación de Santander confirmó que hasta el próximo 30 de junio se puede pagar sin sanciones ni intereses. Los contribuyentes pueden consultar su liquidación y realizar el pago en línea a través de la página web www.santander.gov.co y también en diferentes entidades bancarias o en la Casa de Libro Total en Bucaramanga.