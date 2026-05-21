Las Fuerzas Militares llamaron a la acción unificada para enfrentar el terrorismo en Cauca

Reunión estratégica conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Crédito: Ejército Nacional.

Popayán- Cauca

Ante las acciones violentas registradas en el Cauca la cúpula militar y de policía sostuvieron una reunión estratégica en Popayán para analizar el actual panorama, frenar las actividades criminales de los terroristas y ofrecer tranquilidad a la población.

Desde este espacio se hizo un llamado a la acción unificada contra el terrorismo en el Cauca.

El comandante de las Fuerzas Militares general Hugo Alejandro López rechazó los actos criminales registrados en la región, causados en su mayoría por las disidencias de ‘Mordisco’ que cobraron la vida de civiles y uniformados.

Destacó que para mejorar la seguridad el suroccidente colombiano ya cuenta con “el despliegue militar más robusto de los últimos años”, incluidas tres fuerzas de despliegue rápido y componentes blindados. Sin embargo, el alto oficial reconoció lo complejo de custodiar la totalidad de la vía Panamericana.

“Todo con el acompañamiento de unidades de infantería, con el fin de hacer una presencia más amplia que le brinde tranquilidad a la población. Sin embargo, debemos entender la magnitud del desafío. La vía panamericana desde el Valle del Cauca hasta el departamento de Nariño comprende más de 478 kilómetros”.

En ese sentido, el comandante reiteró el llamado para “trabajar unidos, las fuerzas militares, la Policía Nacional con la población civil, gremios, comunidades campesinas e indígenas en una estrategia conjunta, coordinada e interagencial para conocer y saber cualquier información o hecho sospechoso que permita anticipar la acción terrorista y proteger la vida de los colombianos y de nuestras tropas”.

De otro lado, el general López informó que en lo corrido del 2026 en Cauca, Valle y Nariño las Fuerza Militares neutralizaron más de 670 acciones terroristas, pero desafortunadamente los grupos armados perpetraron 114 actos criminales que afectaron a la población civil y a la Fuerza Pública.

En el cierre de su visita a la capital del Cauca, el oficial explicó que continúan con todas las capacidades institucionales y operacionales para cerrar el cerco a la minería ilegal y al narcotráfico “multiplicadores de la violencia” y puntualizó, de nuevo, en un llamado a la población caucana para que denuncie actividades sospechosas que permitan anticipar al terrorismo.