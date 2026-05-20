“Solicito a Paloma Valencia pedirle perdón a indígenas, campesinos y afros”, Iván Cepeda

Popayán - Cauca

El candidato a la presidencia de la República Iván Cepeda le solicitó a Paloma Valencia pedirles perdón a las comunidades indígenas, afros y campesinas por supuesto despojo de tierras, estigmatización, discriminación y persecución.

El llamado lo realizó cepeda en el marco del cierre de campaña en Popayán.

“Solicitamos formalmente a Poloma Valencia, que ella su familia pidan perdón a los pueblos indígenas a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano por haberlos despojado de sus tierras, (…) entre ellos a Quintín Lame”, dijo.

En el espacio el candidato también mencionó al líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Velez afirmando que, “que también debería pedirle perdón al campesinado de Antioquia y Córdoba por los menos, por la usurpación de tierras las masacres cometidas por su familia y la conformación de los grupos paramilitares creados como una estrategia de despojo”.

Previamente en la ciudad de Popayán Iván Cepeda anunció que entablará una nueva denuncia ante las autoridades competentes por presunta coacción al electorado en el departamento de Guaviare.

El candidato hizo los pronunciamientos en el cierre de campaña ante centenares de espectadores de diferentes comunidades y organizaciones sociales de la región caucana en la ciudad de Popayán.