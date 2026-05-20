Ataque armado contra un vehículo recolector pone en riesgo la recolección de basuras en Popayán

Popayán, Cauca

Un nuevo ataque armado contra un vehículo de la empresa de aseo Urbaser encendió las alarmas en Popayán y volvió a poner en riesgo la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad.

El hecho se registró cuando el vehículo compactador que se dirigía al sitio de disposición final de residuos fue atacado con arma de fuego por hombres armados en plena ruta operativa.

Aunque el conductor resultó ileso, el vehículo recibió varios impactos de bala, situación que fue rechazada por la compañía, que calificó lo ocurrido como un grave atentado contra la vida e integridad de sus trabajadores.

“Este nuevo ataque se suma a hechos recientes que han afectado de forma reiterada la operación de aseo en la ciudad. La situación compromete la continuidad del servicio de recolección y transporte de residuos, con posibles impactos sanitarios, ambientales y sociales para la comunidad”, señaló Urbaser.

La empresa indicó que, mientras se garantizan condiciones de seguridad en la vía hacia el relleno sanitario, continuará únicamente con recorridos diurnos y pidió comprensión a la ciudadanía, solicitando además no sacar residuos hasta que se anuncien nuevas medidas operativas.

Este nuevo hecho violento se suma a la quema de dos vehículos compactadores registrada semanas atrás y mantiene en alerta a la empresa de aseo.

El secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía, aseguró que junto a la Policía, el Ejército y la Fiscalía avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y coordinar medidas de seguridad que permitan garantizar la operación del servicio.

Hasta el momento, el ataque no ha sido atribuido a ningún grupo armado; sin embargo, crece la preocupación en la capital caucana por la expansión de actores armados en zonas rurales del municipio.