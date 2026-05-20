Ataque con explosivos en el norte del Cauca dejó un oficial muerto y seis soldados heridos

Suárez - Cauca

Un oficial del Ejército Nacional fue asesinado y seis uniformados más resultaron heridos tras un ataque terrorista de las disidencias de las Farc perpetrado con el lanzamiento de explosivos con aeronaves no tripuladas tipo dron en el norte del Cauca.

El suceso violento se registró en la vereda Cuñutico en jurisdicción del municipio de Suárez.

El militar asesinado fue identificado como el subintendente Ronald Darío Bedoya Rivero, con más de tres años de servicio a la institución y estaba en proceso de ascenso de rango.

Los seis soldados profesionales lesionados recibieron atención primaria de los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados de forma oportuna para recibir asistencia médica especializada.

El Ejercito envió un mensaje de solidaridad a las familias del uniformado asesinado y de los heridos en estos momentos difíciles.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional mientras se perpetraba el ataque atribuido a la estructura Jaime Martínez, “las tropas en el sector recibieron apoyo aéreo”.

Las Fuerzas Militares rechazaron el suceso violento y denunciaron que los ataques indiscriminados con artefactos explosivos lanzados desde drones son una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.

En la zona continúan las operaciones militares para contrarrestar el accionar criminal de las estructuras de las disidencias de las Farc que delinquen en el norte del departamento.