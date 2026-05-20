Alcalde de Santander de Quilichao ileso tras ser víctima de un retén ilegal en la vía Panamericana

Popayán, Cauca. Hombres armados instalaron un nuevo retén ilegal sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Piendamó, y hurtaron la camioneta en la que se movilizaba el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba Muñoz.

Los hechos se registraron en el sector conocido como Las Margaritas, donde los sujetos interceptaron varios vehículos y realizaron disparos para intimidar a viajeros y transportadores que transitaban por este importante corredor vial del departamento.

De acuerdo con las autoridades, los hombres armados detuvieron la marcha de varios automotores y posteriormente hurtaron el vehículo oficial en el que se desplazaba el mandatario municipal.

La Alcaldía de Santander de Quilichao confirmó que el alcalde salió ileso y ya se encuentra fuera de peligro.

En medio de la incursión armada, dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de Popayán, donde reciben atención médica y se encuentran estables.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo sucedido y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad sobre la vía Panamericana.

“El Cauca no puede seguir contando muertos y heridos mientras nuestras solicitudes encuentran oídos sordos”, expresó el mandatario departamental, quien insistió en la necesidad de militarizar las 24 horas este corredor vial.

El gobernador agregó que lo ocurrido revive la preocupación por los recientes hechos violentos registrados sobre esta carretera internacional, recordando el “fatídico 25 de abril”, fecha en la que 21 personas perdieron la vida en medio de hechos violentos en el departamento.

Horas antes de este caso, la Policía Nacional logró recuperar un vehículo de carga y diez toneladas de café tipo exportación que habían sido hurtadas mediante atraco sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Timbío con Popayán.

Tras los recientes hechos de inseguridad, la Policía y el Ejército desplegaron operativos sobre este corredor vial para ubicar y capturar a los responsables.