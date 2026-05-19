Capturado alias “Candamil”, responsable de ataques terroristas con drones en el Cauca

Suárez, Cauca

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias “Candamil”, señalado cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca.

La captura se realizó en la vereda El Amparo, zona rural del municipio de Suárez, mediante labores investigativas y de inteligencia adelantadas por las autoridades.

De acuerdo con la Policía, alias “Candamil” era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y tendría una trayectoria criminal de aproximadamente dos años al interior de esta estructura armada ilegal al servicio de alias “Iván Mordisco”.

Según las investigaciones, el capturado era el encargado de coordinar acciones criminales, labores de inteligencia y ataques con explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Suárez y Buenos Aires, Cauca.

Las autoridades le atribuyen ataques contra la estación de Policía de Suárez mediante drones acondicionados con explosivos, hechos que afectaron la seguridad y el orden público en esta zona del norte del Cauca.

Alias “Candamil” también es investigado por un ataque perpetrado en julio de 2025 en el que murieron dos militares y otros siete uniformados resultaron heridos.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, aseguró que “estas acciones criminales dejaron como resultado dos militares fallecidos y siete lesionados, así mismo el lanzamiento de 22 artefactos explosivos improvisados mediante drones contra la estación de Policía de Suárez”.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional aseguró que este resultado representa un golpe significativo contra la capacidad criminal y terrorista de la estructura Jaime Martínez, debilitando sus acciones armadas en el departamento.