Tolima fue goleado por Coquimbo y así queda en la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026

Tolima fue goleado por O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026 / @cdtolima

Duro revés para el Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026. El cuadro pijao fue goleado 3-0 por Coquimbo en Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y echó por la borda la posibilidad de clasificarse anticipadamente los octavos de final.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE TOLIMA Y O’HIGGINS POR COPA LIBERTADORES

Este encuentro válido por la quinta jornada se definió con las anotaciones de Manuel Fernández (26′), Cristian Zavala (45+3′) y Nicolás Johansen (54′). Superioridad absoluta del elenco chileno, que dependiendo de otros resultados, quedará listo en los octavos de final.

En la sexta y última fecha del campeonato continental, Tolima tendrá que visitar a Universitario en Lima, mientras que Coquimbo visitará a Nacional en Montevideo.

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Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026

Con la victoria en condición de local, Coquimbo Unido es único líder del Grupo B con 10 puntos, 3 por encima del Deportes Tolima, que se mantendrá en dicha posición siempre y cuando Universitario o Nacional no ganen por buena diferencia de gol.

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Coquimbo Unido 5 10 +3 2. Deportes Tolima 5 7 +1 3. Universitario 4 4 -1 4. Nacional 4 4 -3

***El duelo entre Nacional y Universitario en Montevideo se jugará este miércoles 20 de mayo, a partir de las 5 de la tarde.

Las cuentas del Deportes Tolima para clasificar son claras: ganar en Perú durante la última jornada. Incluso el empate le podría llegar a servir, siempre y cuando haya resultado favorable en el otro encuentro del grupo.