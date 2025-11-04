A 30 años de su asesinato: Álvaro Gómez Hurtado, testigo y soldado de la historia política del siglo XX

Este fin de semana se conmemoró un aniversario más del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, una figura central en la política colombiana. En este contexto, el escritor colombiano Juan Esteban Constaín, quien ha dedicado gran parte de su trabajo a la vida y obra de Gómez Hurtado, compartió sus reflexiones en 6AM de Caracol Radio.

Constaín, autor de Álvaro: su vida y su siglo, un libro dedicado a enteramente a Gómez Hurtado y prologuista de la nueva edición de “La Revolución en América” del propio Gómez Hurtado, ofreció una perspectiva profunda sobre el político, pensador y estadista.

Constaín, a pesar de provenir de un hogar liberal, se sintió atraído por la figura de Gómez Hurtado desde joven. Recordó una frase de su abuela en las elecciones de 1986, cuando fue él derrotado: “Qué lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente”.

Esta frase lo impulsó a indagar en el pensamiento de Gómez Hurtado, descubriendo a un “político excepcional”, un estadista de verdad y sobre todo como un pensador y un esteta extraviado en la política. Su admiración lo llevó a entablar amistad con la viuda y los hijos de Gómez Hurtado, incluyendo a Mauricio y María Mercedes.

En 2019, con motivo del centenario del nacimiento de Gómez Hurtado, Constaín fue invitado a escribir un prólogo para una colección de su obra completa, publicada por Villegas Editores. Este prólogo, que “se salió de las manos”, se convirtió en un libro de 460 páginas, un ensayo histórico sobre la Colombia del siglo XX, evidenciando la magnitud de su investigación y el impacto de Gómez Hurtado en la historia del país.

“Álvaro Gómez fue un testigo y un protagonista privilegiado de la historia política de la Colombia del siglo XX por ser quien era. Era un soldado y un intérprete como nadie de las ideas de su padre de Laureano Gómez y a él en su juventud le tocó afrontar lo que aquí llamamos la violencia con letras mayúsculas, que fue una guerra civil no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador", expresó el escritor.

