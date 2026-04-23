Festival del Pensamiento 2026: una pausa necesaria para entender el futuro de Colombia

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

Con el Festival del Pensamiento 2026, Prisa Media continúa con su apuesta por abrir espacios de reflexión en un contexto marcado por la incertidumbre, los cambios estructurales y los desafíos globales que redefinen el presente y el futuro de Colombia.

Del 21 al 23 de mayo, en Santa Fe de Antioquia, la programación se articulará en torno a una pregunta central: ¿cómo interpretar un mundo en transformación desde las tensiones internas del país y su lugar en el escenario internacional?

A partir de esta premisa, las conversaciones abordarán las fracturas sociales, los valores colectivos y las posibilidades de construir un destino compartido en medio de la polarización.

Uno de los focos principales será el análisis de los modelos de desarrollo territorial y urbano. A través del análisis de distintas experiencias de mandatarios regionales, se pondrán en perspectiva los retos de las ciudades colombianas, sus transformaciones recientes y las lecciones que permiten repensar el crecimiento y la gobernanza en el país.

La agenda también abordará decisiones estructurales clave para el futuro económico, especialmente la política energética y sus implicaciones en términos de seguridad, transición y sostenibilidad. Este debate se complementará con una revisión más amplia a la dificultad que tiene Colombia para proyectarse a largo plazo, examinando cómo la cultura política y las dinámicas institucionales condicionan las oportunidades de desarrollo.

En paralelo, el Festival abrirá una mirada hacia el contexto internacional. El papel geopolítico de la nación y los cambios en el equilibrio global de poder serán analizados desde sus implicaciones para América Latina. Asimismo, se explorarán escenarios regionales inciertos, incluyendo transformaciones sociales que podrían redefinir las relaciones y dinámicas en el vecindario inmediato.

El pasado como herramienta para leer el presente

Otro de los ejes será la historia como clave de interpretación. Comprender los ciclos y patrones que han marcado al país permitirá abordar los desafíos actuales con mayor perspectiva.

El encuentro pondrá sobre la mesa las transformaciones demográficas y culturales que están reconfigurando al país, desde la caída de la natalidad hasta el surgimiento de nuevas economías asociadas a la cultura, la creatividad y los estilos de vida globalizados.

La irrupción de la inteligencia artificial será otro de los temas centrales. Más allá de los avances tecnológicos, se discutirán sus efectos sobre la educación, el empleo y la productividad, así como las tensiones que plantea en términos de desigualdad y adaptación social. La pregunta de fondo será cómo preparar a las instituciones y a las personas para un entorno donde las reglas del aprendizaje y del trabajo están cambiando rápidamente.

Finalmente, el Festival dirigirá la atención hacia nuevas geografías productivas dentro del país, destacando territorios que emergen como polos de desarrollo tras superar contextos históricos de violencia, analizando sus oportunidades y desafíos en el marco de una economía en transición.

En un entorno saturado de información y marcado por la velocidad del cambio, el Festival del Pensamiento 2026 busca ofrecer un espacio para la pausa reflexiva, el análisis informado y la formulación de preguntas esenciales. Más que ofrecer respuestas definitivas, busca abrir caminos para entender mejor un presente complejo y, desde allí, imaginar futuros posibles.

Siga el cubrimiento especial a través de nuestras plataformas digitales.

Festival Del Pensamiento, una iniciativa de Prisa Media, Caracol Radio y diario El País América.

→ Podría interesarle: La Razón Cercada: el libro que recoge las ideas más poderosas del Festival del Pensamiento