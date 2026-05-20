En Jericó se enfrentaron el Clan del Golfo y Los Pachecos; una persona murió

Jericó- Antioquia

Las autoridades reportaron que en la tarde del martes 19 de mayo se reportó un combate entre dos grupos ilegales que se disputan el territorio en la zona rural del municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia. En esa confrontación una persona murió.

Las autoridades han indicado que la confrontación armada se registró en el sector Las Playas de Jericó entre el Clan del Golfo y el grupo denominado Los Pachecos; un hombre murió en el cruce de disparos, al parecer integrante de esta última agrupación.

A la zona llegó el ejército para tomar el control ante el combate que genera zozobra entre la población. También se informó que el cuerpo del presunto ilegal ya fue sacado de la zona y está en proceso de identificación.

Por lo pronto, las fuerzas militares trabajan para evitar que la población civil quede afectada y tratando de identificar a los responsables de esa confrontación.