Megaoperativo de seguridad en el barrio Moravia de Medellín: 1 capturado y 31 inmovilizaciones

Medellín

Más de 200 servidores públicos, pertenecientes a la Policía Nacional, el Ejército Nacional y diversas dependencias de la Alcaldía de Medellín, ejecutaron una intervención de control y seguridad en el barrio Moravia, ubicado en la comuna 4 (Aranjuez). El despliegue institucional, diseñado bajo la estrategia de intervención de entornos priorizados de la capital antioqueña, se concentró en la verificación de antecedentes, el registro de personas en vía pública y la inspección técnica a establecimientos comerciales abiertos al público para contrarrestar dinámicas delictivas en el sector.

Durante los procedimientos de registro e identificación en puntos neurálgicos del barrio, las autoridades capturaron a un ciudadano en flagrancia por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, a quien se le hallaron en su poder 500 gramos de sustancias psicoactivas listas para su distribución. Asimismo, las patrullas policiales lograron la recuperación de una motocicleta que figuraba en el sistema de alertas por hurto, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites de devolución a su propietario.

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En materia de control urbano y normatividad comercial, las inspecciones conjuntas dieron como resultado la suspensión temporal de la actividad económica de un motel debido al incumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Adicionalmente, el personal uniformado aplicó un total de 15 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana y retiró de circulación 14 armas blancas que eran portadas por transeúntes en espacios públicos de la zona.

La intervención en Moravia también contó con un fuerte componente de control al transporte y la movilidad a cargo de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito. Los puestos de control instalados en las principales vías de acceso y salida del barrio reportaron la imposición de 105 comparendos por diversas infracciones al Código Nacional de Tránsito. Como consecuencia de estas verificaciones, las autoridades inmovilizaron y trasladaron a los patios oficiales un total de 28 motocicletas y 3 vehículos particulares que no cumplían con la documentación o las condiciones técnico-mecánicas requeridas para transitar.