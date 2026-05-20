Jueza acepta como víctima a la Alcaldía de Medellín en caso de Aguas Vivas

Medellín

Este miércoles se realizó la audiencia de acusación contra los exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en el caso del lote de Aguas Vivas . En la diligencia judicial, la juez definió que la alcaldía de Medellín sería aceptada como víctima.

“Se aclara que la alcaldía de Medellín no tiene poder de decisión en el presente proceso penal. Por el contrario, se trata de un interviniente que puede comparecer al proceso penal para salvaguardar sus derechos como afectado por las conductas punibles, por lo que, ineludiblemente, cualquier víctima en un proceso penal tendría un interés en las consultas del proceso”, manifestó la jueza.

Luego de esta decisión, dos abogados, i ncluso el del exalcalde Daniel Quintero, el jurista Luis Hernández, apelaron la decisión, lo que llevó a la suspensión de la diligencia para el próximo 2 de julio de 2026 a la 1:30 p.m. Ya que solicitaron un tiempo para analizar la decisión judicial con detenimiento.

Recordemos que el caso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo del lote Aguas Vivas, por las cuales la Fiscalía imputó a Quintero delitos comopeculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.