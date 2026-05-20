Antioquia en alerta electoral: Hay 21 municipios con riesgo extraordinario para las presidenciales

Medellín, Antioquia

Se presentó el panorama de riesgo electoral en Antioquia para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Según cifras de la Secretaría de Seguridad departamental, actualmente hay 21 municipios en riesgo extraordinario, 7 en riesgo relevante, 64 en riesgo potencial y 33 en riesgo moderado, concentrados principalmente en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca. El principal riesgo es la acción de grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública y el constreñimiento electoral.

Ante este escenario, la Fuerza Pública, especialmente el Ejército, avanza con el objetivo de llegar a las zonas rurales para realizar las acciones necesarias y garantizar, el día de las elecciones, la seguridad y tranquilidad de los antioqueños.

Por ello, se dispondrá de un dispositivo de seguridad integrado por más de 8.000 efectivos del Ejército Nacional, más de 6.000 de la Policía Nacional, 227 de la Armada Nacional y el apoyo de la Fuerza Aérea, que prestará soporte desde el aire con helicópteros Black Hawk, tripulaciones disponibles y aviones plataforma, para monitorear especialmente los sitios más afectados o que puedan verse más afectados por la situación de orden público.

Por parte de la Registraduría indicaron que ya está organizada toda la logística electoral en los 125 municipios de Antioquia. En este momento se adelanta la capacitación de los jurados de votación, proceso que inició la semana anterior y se extenderá hasta el próximo viernes 29 de mayo.

En el departamento de Antioquia se activaron 1.280 puestos de votación para este evento electoral, de los cuales 539 son rurales. En total se instalarán 15.800 mesas en todo el territorio, donde están habilitados 5.448.240 ciudadanos: 2.817.917 mujeres y 2.631.323 hombres.