Por fiestas descontroladas, disparos al aire y sexo en la terraza, expulsaron a alemán de Medellín

Medellín

Luego de múltiples denuncias por alertas de escándalos, disparos al aire y fiestas descontroladas en un exclusivo conjunto residencial en Medellín, un ciudadano alemán fue expulsado del país por Migración Colombia.

De acuerdo con las autoridades, el extranjero organizaba rumbas privadas que se extendían hasta por tres días consecutivos, con DJ en vivo, altos niveles de ruido, consumo de licor y drogas en zonas comunes, incluidos pasillos y ascensores del edificio Altos de Provenza, estilo de vida que compartía en sus redes sociales.

Los habitantes denunciaron que los escándalos eran constantes durante las madrugadas, cuando además de los gritos y alteraciones al orden, había la presencia frecuente de trabajadoras sexuales, con quienes sostenía relaciones en espacios comunes como la terraza del inmueble.

Las investigaciones adelantadas por Migración Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín, lograron establecer que el alemán habría realizado disparos al aire desde el apartamento e incluso, recopilaron información sobre explotación sexual de menores y la posible grabación de contenido pornográfico dentro del inmueble, hechos que ahora serán materia de investigación judicial.

Otros detalles del caso

Paola Salazar Directora Regional Antioquia Chocó Migración Colombia señaló que la actuación en el caso del extranjero, es una de las medidas que se seguirán aplicando a quienes incurran en conductas que afecten la convivencia y representen riesgos para la comunidad.

“No descansamos, buscando garantizar la protección de la convivencia, la seguridad y el bienestar de las diferentes comunidades en Medellín, el área metropolitana y en el departamento de Antioquia”, indicó la directora de Migración Antioquia Chocó.

Tras el procedimiento administrativo migratorio, el ciudadano alemán fue expulsado de Colombia en un vuelo con destino a Madrid y posteriormente a Frankfurt. La sanción incluye una prohibición de ingreso a Colombia por un periodo de diez años. Una vez vencido ese plazo, deberá solicitar visa para poder regresar al país.