Condenan a 21 años de prisión a alias Chipi por el asesinato de comerciante mexicano en Medellín

Medellín

Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de un comerciante mexicano en 2024 en Medellín.

Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y alias “Chipi” o “Costeño”, señalado de articular una estructura delincuencial dedicada a cometer homicidios selectivos en distintas ciudades del país. Con la negociación judicial, el procesado aceptó su participación en la planeación y ejecución del asesinato del hombre de nacionalidad mexicana, el 30 de junio de 2024 en el barrio El Poblado de la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional, Arteaga Hernández viajó desde Bogotá hasta Medellín para coordinar las acciones previas al crimen y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse el ataque sicarial.

La víctima era un comerciante mexicano de 54 años dedicado a la venta de productos tecnológicos. El hombre se encontraba en un establecimiento comercial de El Poblado cuando fue abordado por un sicario que le disparó en ocho oportunidades, causándole la muerte en el lugar.

Otros detalles

Las autoridades señalaron que alias Chipi tendría un rol clave dentro de una organización criminal dedicada a coordinar asesinatos por encargo en Bogotá y otras regiones del país, y está formalmente vinculado a la investigación por elatentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Por estos hechos, fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con esta decisión judicial, ya son cinco las personas condenadas mediante preacuerdos por el homicidio del extranjero. Previamente habían sido sentenciados David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón, quienes recibieron penas de 18 años de prisión, así como Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, condenados a 25 años de cárcel.