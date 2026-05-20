Jorge Barón explicó cuál es el origen de la icónica ‘patadita de la buena suerte’

Jorge Barón nos contó sobre la experiencia de cerrar cada año con los televidentes colombianos.

En el programa La luciérnaga de Caracol Radio, el presentador de radio y televisión, locutor y empresario, Jorge Eliécer Barón Ortiz, abordó diferentes temas relacionados con su larga trayectoria profesional, haciendo hincapié en su programa ‘El show de las estrellas’, mencionando experiencias anecdóticas y demás.

Espacio donde el presentador explicó el origen de la ya conocida ‘patadita de la buena suerte’, la misma que ha hecho parte de sus shows desde hace unos años.

Según Jorge Baron, la primera vez que realizó este gesto se remonta a un show que se llevó a cabo en el municipio de Girador, donde la actriz y cantante, Marbel, durante dicho evento aplicó el cambio que llevaba realizando desde hace un tiempo: pasar del género tecnocarrilero al ranchero.

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“Empezó con Marbel, cuando Marbel cambió de estilo, porque ella interpretaba tecnocarrilera. Entonces, le dio por cantar rancheras y la presentación en un programa en Girardot, y estaba muy nerviosa la muchacha”, mencionó.

“Y estaba muy nerviosa la muchacha. Entonces le dije al arzobispo que fue a visitarnos al camerino que le diera la bendición a Marbel, porque estaba nerviosa; era un género distinto el que iba a interpretar. Todo el mundo esperaba, pues, collar de perlas, y salió con rancheras. Y le dio la bendición; la cosa siguió igual, el público estaba tranquilo, no se metía mucho con ella, ella estaba un poco triste. Entonces le di la patadita de la buena suerte”, añadió.

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Pero ‘la patadita de la buena suerte’ no es propia de Jorge Barón, ya que, según él, la tomó del productor y presentador de televisión mexicano Raúl Velasco Ramírez, conocido por el programa ‘Siempre en Domingo’, cuando el presentador colombiano viajó al país azteca con el fin de celebrar el lanzamiento del libro ‘Mis primeros 40 años’.

“Me dijo que no me daba la patadita de la buena suerte porque yo era un colega internacional, pero me contó el episodio de algunos artistas jóvenes a los que él les daba como símbolo de buena suerte la patada”, expresó.

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“En ese momento de angustia, pues, para nosotros es fundamental que el público interactúe con los artistas, porque esa es la magia del show de las estrellas. Entonces, viendo que no pasaba nada, se me ocurrió darle la patadita; me acordé de mi amigo Raúl”, añadió.

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“Técnicos, la gente me dijo: ‘Sáquela, mire, eso va a funcionar, no sé qué’. Yo no la iba a sacar porque no, no me pareció bien sacarla al aire, una mujer recibiendo una patadita”, finalizó.

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