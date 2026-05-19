Arnold Schwarzenegger confirma que la secuela de la película de ‘Conan el Bárbaro’ se rodará en 2027

BELFAST, NORTHERN IRELAND - MARCH 30: Arnold Schwarzenegger attends a ceremony to receive a honorary doctorate at Ulster University on March 30, 2026 in Belfast, Northern Ireland. Schwarzenegger was awarded an honorary doctorate in recognition of his outstanding contributions to public service, environmental advocacy, and the arts. An honorary doctorate represents the highest distinction a university can confer, granted to individuals who have made a significant and inspiring impact within their field. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images) / Charles McQuillan

El actor, empresario, político y exfísicoculturista profesional austriaco y estadounidense, Arnold Schwarzenegger, confirmó que la secuela de la película de ‘Conan el Bárbaro’ se rodará en 2027.

Así lo declaró en el cuadragésimo cuarto aniversario del estreno de la película original de 1982.

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“El año que viene haremos King Conan. Así que ya es una realidad y estoy muy ilusionado. Llevo diez años diciendo: ‘Deberíamos hacer King Conan, deberíamos conseguir un gran guion, a alguien que entienda de verdad a Robert E. Howard, que entienda el arte de Frank Frazetta, y continuar con la saga’. Me gustaría que John Milius, el director de Conan 1, fuera el productor. Así que será realmente fantástico”, dijo Schwarzenegger.

“La película no habría funcionado después de la primera de Conan porque la idea principal de King Conan es que ha sido rey durante 40 años. Ahora es mayor. Ya no está en la misma forma que en su apogeo, y ahora hay quienes intentan derrocarlo. Es el rey y se confía un poco. Está cansado del trabajo y quiere pasar página. Fíjense en la película de Clint Eastwood, ‘Los imperdonables’. Será muy parecida, pero con batallas extraordinarias”, agregó.

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¿Cuándo se anunció la secuela?

En marzo, se anunció que se estaba desarrollando la secuela como ‘King Conan’.

¿Quién más hará parte de ‘King Conan’?

Schwarzenegger anunció su regreso al papel con el cineasta estadounidense, Christopher McQuarrie, conocido por dirigir cuatro películas de la franquicia de ‘Misión Imposible’ y ‘Top Gun: Maverick’, como guionista y director.