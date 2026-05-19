Shakira busca bailarines para acompañarla en el show de la final del Mundial 2026. ¿Cómo participar?

Este martes, la cantautora colombiana Shakira publicó a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram una convocatoria mundial para bailarines que la quieran acompañar en el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial de la FIFA 2026.

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“He visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la final. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final”, comentó.

¿Cómo se puede participar?

“Así que invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca. ¿Qué les parece eso?, añadió.

¿Cuándo se presentará Shakira en el espectáculo del medio tiempo?

El pasado 14 de mayo se anunció que la barranquillera se presentará junto a la “Reina del Pop” Madonna y el grupo de K-pop BTS en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

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Curado por Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

“Dai Dai” marca la cuarta canción oficial interpretada por Shakira, después de “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006 y “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y la primera desde “Dare (La La La)” para la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil.