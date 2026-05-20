¿Cómo son los hábitos de consumo de los hinchas colombianos en tiempos de fútbol?. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

El próximo 11 de junio inicia la Copa Mundial de fútbol y la emoción invade los corazones de los colombianos. Rappi presentó en las últimas horas un informe que da cuenta de esa emoción que genera el fútbol, la cual se ve reflejada en los hábitos de consumo de los hinchas.

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Según los datos revelados, el volumen de pedidos alcanza su punto máximo hasta 120 minutos antes del partido. Más del 70% de usuarios sintonizan los partidos desde casa: durante los 90 minutos, el 64.7% de los consumidores se vuelca hacia los restaurantes.

Un 21.9% prefiere utilizar Turbo para órdenes de último minuto, compran productos como hielo, snacks o bebidas. Mientras que el resto de la demanda se distribuye estratégicamente entre órdenes de supermercado y farmacia. Es decir, mientras hay fútbol los hinchas hacen todo lo posible para no salir de casa.

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“El fútbol despierta emociones únicas y eso se refleja en el consumo de los hinchas. En Rappi hemos visto cómo cada resultado de Colombia mueve a millones de fanáticos, por ejemplo, cuando el equipo gana, las compras en la plataforma crecen hasta un 35%; mientras en las derrotas se reducen un 25% y en los empates ese número se reduce a un 21%”, explicó Sebastián Jaramillo, director de Rappi Ads Colombia.