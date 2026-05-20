CAR pide a alcaldes activar planes de emergencia por fenómeno de El Niño

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hizo un llamado a los alcaldes de los 104 municipios que conforman la jurisdicción para que convoquen de manera urgente a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para emprender desde ya las acciones de evaluación de los posibles impactos frente al fenómeno de El Niño.

“Hago una invitación respetuosa a nuestros alcaldes para que conformen sus consejos de gestión del riesgo, a los cuales asistirá personalmente cada uno de los directores regionales de la CAR, para acompañar las tareas de evaluación y priorización de acciones que permitan actuar oportunamente”, dijo el director de la CAR, Alfred Ballesteros.

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En paralelo, la Corporación ha activado todos los protocolos de apoyo y asesoría municipal y departamental, de manera que las decisiones y planes se adopten en forma coordinada, oportuna, colaborativa y soportada en información científica y en tiempo real.

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Finalmente, la Corporación reiteró que este “llamado se hace sobre la base de los pronósticos anunciados por las autoridades climáticas y las agencias internacionales, según las cuales, el fenómeno de El Niño podría estar asociado con aumento de temperaturas, reducción de lluvias en varias regiones, mayor riesgo de incendios forestales y disminución en niveles de ríos y embalses”.