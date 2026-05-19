Violento puente festivo en Atlántico: al menos 12 homicidios y 15 heridos dejan sicariatos y riñas

El puente festivo por la Ascensión del Señor estuvo marcado por una escalada de violencia en el Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla, donde al menos 12 personas fueron asesinadas y otras 15 resultaron heridas en hechos relacionados principalmente con ataques sicariales y casos de intolerancia.

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Las cifras preliminares reflejan una preocupante racha criminal que se extendió durante todo el fin de semana, con atentados armados en establecimientos comerciales, viviendas y espacios públicos, además de homicidios derivados de riñas familiares y discusiones en medio de reuniones sociales.

Doble homicidio en Soledad

Uno de los casos más recientes se registró en Soledad en donde dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida por hombres que se transportaban en una motocicleta y llegaron disparando a una tienda en el barrio Las Nubes.

Entre las víctimas fatales figura una mujer, mientras que el lesionado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Siete heridos en ataque a billar de Villa San Pedro II

Uno de los hechos más graves ocurrió en el barrio Villa San Pedro II, en Barranquilla, donde siete personas resultaron heridas durante un ataque armado al interior de un billar.

Según las autoridades, un hombre ingresó al establecimiento y disparó repetidamente contra Julio César Orozco Estrada, de 39 años. Durante la huida, el atacante accionó nuevamente su arma de manera indiscriminada contra varias personas que intentaban perseguirlo, dejando seis heridos adicionales.

La Policía indicó que Orozco Estrada registra cinco anotaciones judiciales y presuntamente se dedicaría al cobro de préstamos bajo la modalidad de “gota a gota” en el sector. Todos los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, donde permanecen bajo observación médica.

Adolescente murió tras ser linchado

Otro caso que generó conmoción se presentó en Campo de la Cruz, donde un adolescente de 17 años perdió la vida luego de ser perseguido y atacado por habitantes del municipio.

De acuerdo con la información oficial, el menor habría disparado contra dos trabajadores de una obra de construcción, de 30 y 63 años, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos.

Tras el ataque, varios ciudadanos emprendieron una persecución contra el presunto agresor y lograron interceptarlo en el kilómetro 23 de la vía Oriental, en sentido hacia Barranquilla. La Policía señaló que el joven fue agredido con arma blanca y, al parecer, también recibió heridas ocasionadas con su propia arma de fuego, falleciendo en el lugar.

Comerciante asesinado dentro de restaurante

La violencia también golpeó al sector comercial de Barranquilla. Juan Camilo López España fue asesinado durante un atentado sicarial perpetrado dentro del restaurante ‘La Mona’, ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

Las investigaciones preliminares indican que la víctima, dedicada al comercio e instalación de máquinas tragamonedas, se encontraba compartiendo con otras personas cuando hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon con fusiles.

Tres personas más resultaron heridas durante el ataque y reciben atención médica. Las autoridades analizan posibles móviles relacionados con la actividad económica de la víctima.

Otros homicidios registrados durante el fin de semana

La cadena de hechos violentos continuó en distintos sectores del área metropolitana.

En el barrio Siete de Abril fue asesinado Tomás Enrique Velásquez Zarabia, de 46 años, dentro de una vivienda ubicada en el sector conocido como la Torre 15. Según el reporte oficial, hombres armados ingresaron al inmueble y le dispararon en varias ocasiones.

En Carrizal, un adolescente de 16 años fue asesinado dentro de una barbería por un hombre que llegó en motocicleta y le disparó en repetidas oportunidades.

Mientras tanto, en el barrio Terranova de Soledad, un ataque armado dejó un muerto y tres heridos. La víctima fatal fue identificada como Jordy Quiñónez Roa, de 22 años, quien se encontraba departiendo con otras personas cuando cuatro sujetos llegaron al lugar y abrieron fuego.

Otro crimen ocurrió en Costa Hermosa, también en Soledad, donde Alexander Quintana Barrios, de 21 años, fue atacado a tiros. Aunque fue trasladado al Paso Simón Bolívar, ingresó sin signos vitales. En la escena fueron halladas 13 vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles.

La intolerancia también cobró vidas

Los casos de intolerancia dejaron igualmente un saldo trágico durante el puente festivo.

En el barrio La Sierrita, Andrea Carolina Valencia Bermúdez, de 24 años, murió tras recibir un disparo en medio de una riña ocurrida durante una fiesta. Según las primeras versiones, la joven fue impactada cuando su compañero sentimental sostenía una discusión con otra persona.

Por otra parte, una disputa familiar por la venta de una vivienda terminó en tragedia en el barrio Las Palmas. Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, murió tras ser atacado presuntamente con un machete por su hermano, Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años.

Las autoridades informaron que el presunto agresor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos y fue capturado para responder ante la justicia.

Más de 70 homicidios en lo corrido de mayo

De acuerdo con el Sistema Civil de Alertas Tempranas que dirige el expersonero de Barranquilla y analista en seguridad, Arturo García, en los primeros 18 días de mayo el departamento del Atlántico ha registrado 73 homicidios, de los cuales 60 están relacionados con acciones sicariales.

Según el informe, en Barranquilla se han presentado 38 casos, Soledad (17) y Malambo (9), Sabanalarga (5), Sabanagrande (2) Campo de la Cruz y Baranoa (1).