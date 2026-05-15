SHAKIRA Y BURNA BOY LANZAN “DAI DAI”, LA CANCIÓN OFICIAL DE LA COPA MUNDIAL

Los artistas Shakira y Burna Boy presentaron su nuevo sencillo “Dai Dai”, que se convierte en la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema no solo acompañará el torneo más importante del fútbol, sino que también servirá como himno solidario en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Por primera vez en la historia, la final del Mundial contará con un espectáculo de medio tiempo, donde Shakira lo encabezará junto a Madonna y BTS el show del 19 de julio.

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La iniciativa busca recaudar 100 millones de dólares para garantizar acceso a la educación de calidad y al deporte en comunidades vulnerables.

Como parte de su compromiso, Shakira donará las regalías de “Dai Dai”, además de aportar 1 dólar por cada entrada vendida de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

“El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen”, expresó Burna Boy, destacando la importancia de este proyecto global.

El lanzamiento de “Dai Dai” refuerza el papel de la música como motor de unión y transformación social, consolidando a Shakira y Burna Boy como referentes culturales y solidarios en el escenario mundial.