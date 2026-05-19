Registraduría explicó cuándo habría elecciones atípicas en Villa de Leyva

La Registraduría en Boyacá explicó cuáles serían las condiciones legales necesarias para convocar elecciones atípicas en Villa de Leyva ante el proceso judicial que enfrenta el alcalde Víctor Alfonso Gamboa.

La registradora departamental, Diana Zanabria, señaló que la normatividad establece que solo podrá convocarse a elecciones atípicas cuando exista vacancia absoluta faltando más de 18 meses para la finalización del periodo constitucional del mandatario elegido.

La funcionaria indicó que actualmente no existe claridad sobre los tiempos que podría tomar el proceso judicial contra el alcalde de Villa de Leyva y explicó que la decisión dependerá del momento en que eventualmente se produzca una falta absoluta en el cargo.

La Registraduría precisó que, si la vacancia se declara después del límite establecido por la ley, no habría elecciones atípicas. En ese escenario, el gobernador de Boyacá deberá designar un alcalde encargado a partir de una terna presentada por el partido político correspondiente.