Personería formuló cargos contra gerente del IRDET de Tunja

La Personería de Tunja formuló pliego de cargos disciplinarios contra Ricardo Andrés Caro Guevara, gerente del Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, IRDET, por presuntamente permanecer en el cargo pese a encontrarse inhabilitado legalmente.

Screenshot Ampliar Screenshot Cerrar

La investigación disciplinaria señala que entre el 16 y el 22 de junio de 2024, mientras Luzmila Acevedo Galán ejercía como alcaldesa encargada de Tunja, Caro Guevara continuó desempeñándose como gerente del instituto, situación que habría configurado una inhabilidad sobreviniente debido a la relación matrimonial o de unión permanente entre ambos.

Screenshot Ampliar Screenshot Cerrar

Según la Personería, el funcionario habría tenido conocimiento de la presunta incompatibilidad y, aun así, no informó a la autoridad nominadora ni se apartó de sus funciones. El organismo de control calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Screenshot Ampliar Screenshot Cerrar

El caso quedó oficializado dentro del proceso disciplinario PD16-2024 y avanzará ahora hacia la etapa de juzgamiento en primera instancia.