Personería formuló cargos contra gerente del IRDET de Tunja
La Personería de Tunja abrió proceso disciplinario contra el gerente del IRDET por presunta inhabilidad mientras su pareja ejercía como alcaldesa encargada de la ciudad.
La Personería de Tunja formuló pliego de cargos disciplinarios contra Ricardo Andrés Caro Guevara, gerente del Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, IRDET, por presuntamente permanecer en el cargo pese a encontrarse inhabilitado legalmente.
La investigación disciplinaria señala que entre el 16 y el 22 de junio de 2024, mientras Luzmila Acevedo Galán ejercía como alcaldesa encargada de Tunja, Caro Guevara continuó desempeñándose como gerente del instituto, situación que habría configurado una inhabilidad sobreviniente debido a la relación matrimonial o de unión permanente entre ambos.
Según la Personería, el funcionario habría tenido conocimiento de la presunta incompatibilidad y, aun así, no informó a la autoridad nominadora ni se apartó de sus funciones. El organismo de control calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
El caso quedó oficializado dentro del proceso disciplinario PD16-2024 y avanzará ahora hacia la etapa de juzgamiento en primera instancia.