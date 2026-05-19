La banda de rock estadounidense The Strokes anuncia su primer concierto en solitario en Colombia

MADRID, SPAIN - JUNE 10: Julian Casablancas of the American indie rock band The Voidz performs in concert during day 3 of Primavera Sound Madrid 2023 on June 10, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Mariano Regidor/Redferns) / Mariano Regidor

Este martes se confirmó que la banda de rock estadounidense The Strokes ofrecerá su primer concierto en solitario en Colombia.

La agrupación liderada por el vocalista y compositor Julian Casablancas se presentará el 2 de diciembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

The Strokes se ha presentado dos veces en el país, en el marco del festival Estéreo Picnic en 2017 y 2022.

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En abril se presentaron en el festival de Coachella, en Indio, California.

La banda lanzará su séptimo álbum de estudio, ‘Reality Awaits’, el próximo 26 de junio.

El 13 de mayo presentaron su nuevo sencillo,“Falling out of Love”.

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Este es el segundo sencillo, después de “Going Shopping”, lanzado en abril como primer corte del disco.

El álbum fue grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin.

‘Reality Awaits’ será el primer lanzamiento de la banda desde ‘The New Abnormal’ de 2020.