Destruyeron dos explosivos instalados por las disidencias cerca de un colegio en El Plateado Cauca

Uno de los dispositivos fue encontrado a 50 metros de una vivienda habitada. Crédito: Ejército Nacional.

El Plateado - Cauca

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 4, coronel José María Garzón informó que las tropas ubicaron y destruyeron dos artefactos explosivos tipo mina antipersonal instalados, al parecer, por las disidencias de las Farc a escasos 250 metros del colegio de El Plateado, Cauca y que representaban una amenaza para la comunidad educativa.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio el Jardín de este corregimiento del municipio de Argelia. Una de las cargas fue encontrada a 50 metros de una vivienda habitada situación que generó mayor preocupación.

“Con esto lo único que hacen estos grupos terroristas es poner en riesgo a nuestros niños. La proximidad de estos artefactos a un centro educativo y a una residencia evidencia, una vez más, el riesgo indiscriminado que estas estructuras ilegales generan sobre las comunidades, al pretender emplear explosivos en sectores donde la presencia de civiles es permanente.”, dijo el oficial.

Por su parte, la secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán, rechazó y esta y otras acciones terroristas que se vienen registrando en el corregimiento de El Plateado y que no permiten que los menores asistan con normalidad a las clases, vulnerando el derecho a la educación.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para seguir trabajando y desarrollando capacidades que permitan advertir y evitar este tipo de situaciones en la región”, afirmó.

Tras ubicar las cargas detonantes, las Fuerzas Militares desplegaron un dispositivo de seguridad que permitió la destrucción controlada evitando posibles afectaciones para los niños y las familias del sector.

El Ejército responsabilizó de la instalación de estos explosivos, tipo mina antipersonal, a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que “persisten en la utilización de artefactos explosivos para intimidar a la población y alterar las condiciones de seguridad en la zona”.

Finalmente, la Fuerza de Despliegue Rápido invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que permita anticipar las intenciones terroristas y destacó que en lo corrido del 2026 solo en el Cañón del Micay se neutralizaron controladamente 200 artefactos explosivos improvisados.