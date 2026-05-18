Nueva masacre en el Cauca: tres personas fueron asesinadas en el norte del departamento

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Santander de Quilichao, Cauca. Las autoridades confirmaron una nueva masacre en el norte del departamento del Cauca, donde fueron encontrados los cuerpos de tres personas con impactos por arma de fuego.

De acuerdo con Indepaz, los hechos se registraron en la vereda La Palomera, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao.

Las autoridades indicaron que los cuerpos fueron abandonados a un costado de la vía y junto a ellos fue dejado un cartel alusivo a las disidencias de las Farc.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, aseguró que este hecho no es aislado y evidencia el deterioro de la seguridad en esta zona del país.

“La masacre ocurrida en Santander de Quilichao no es un hecho aislado ni inesperado, es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales que disputan el control territorial en el norte del Cauca”, señaló.

Agregó que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas, como la 013 de 2025 y la 036 de 2023, en las que se advertía sobre el riesgo para la población civil por confrontaciones entre estructuras armadas y la imposición de control social en el territorio.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades investigan los móviles y responsables de este hecho.

Esta es la masacre número 55 ocurrida en lo corrido del 2026 en el país y la número 7 en el departamento.

En esta zona del norte del Cauca tienen injerencia las disidencias de las Farc, el ELN y bandas de carácter local vinculadas a economías ilícitas.