Autoridades investigan un nuevo atentado terrorista contra un establecimiento comercial en Popayán

Popayán, Cauca

Un nuevo atentado contra un establecimiento comercial se registró en la madrugada de este martes en el barrio La Esmeralda, en el occidente de Popayán, generando temor entre habitantes y comerciantes del sector.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Popayán, se trató de la activación de un artefacto explosivo improvisado de alto poder contra un local comercial ubicado en la calle 5 con carrera 19.

La fuerte detonación se escuchó en gran parte de la ciudad y por fortuna, no dejó personas heridas ni víctimas mortales, aunque sí causó daños materiales en el establecimiento y varias viviendas cercanas.

“De manera inmediata, unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar y adoptaron las medidas de seguridad correspondientes, con apoyo de técnicos antiexplosivos y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación”, indicó la Policía Metropolitana de Popayán en un comunicado.

El Cuerpo de Bomberos de Popayán atendió la emergencia, debido a que tras la detonación se registró un incendio en el lugar.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible nuevo caso de extorsión, teniendo en cuenta que días atrás ya se había registrado otro ataque con explosivos en este mismo sector de la capital caucana.

“Al parecer es la misma modalidad de días anteriores, donde intimidan a víctimas de extorsión para exigir pagos económicos”, manifestó el secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía.

El funcionario hizo un llamado a las personas que estén siendo víctimas de este delito para que denuncien ante el Gaula Ejército y el Gaula Policía, con el fin de avanzar en las investigaciones y judicializar a los responsables.

“Todo indica que sería el mismo modus operandi y posiblemente los mismos autores, pero es necesario esperar el avance de las investigaciones correspondientes”, agregó Polanía.

Este sería el segundo atentado de características similares registrado en menos de 15 días en el barrio La Esmeralda. Hace algunas semanas, otro artefacto explosivo fue activado contra un establecimiento comercial del sector, dejando cuantiosos daños materiales.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y desplegaron un operativo en la ciudad para ubicar y capturar a los responsables.