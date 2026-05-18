Hombres armados hurtaron una camioneta de la UNP asignada a la guardia indígena regional en el Cauca

Este sería el cuarto evento donde se afecta a los equipos humanitarios del Cric. Crédito: CRIC.

Cajibío - Cauca

El Tejido de Defensa de la Vida denunció que en las últimas horas hombres armados hurtaron un vehículo oficial de la Unidad Nacional de Protección asignado al esquema de protección colectiva de la guardia indígena regional en el Cauca y pusieron la integridad de dos comuneron a quienes secuestraron por más de una hora.

Los hechos se registraron el sector del puente sobre el Río Cofre en jurisdicción del municipio de Cajibío por donde se movilizaban un coordinador de la guardia y guardia ancestral.

De acuerdo con el Cric, “los ocupantes fueron obligados a descender violentamente y posteriormente los trasladaron contra su voluntad en otro vehículo”.

Posteriormente los comuneros, a quienes golpearon, fueron abandonados sobre la vía que conduce al municipio de Totoró.

Los violentos en medio del suceso se habrían identificado como integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El coordinador del Área de Derechos Humanos del Cric, Mauricio Capaz, explicó que se trató de un nuevo ataque contra los ejercicios de protección y control territorial que realiza la guardia indígena y los equipos de derechos humanos.

“Este sería el cuarto evento donde se afecta a los equipos humanitarios del Cric, en medio de un contexto que refleja una escalada de los violentos en el departamento”, dijo el coordinador.

Los afectados recibieron atención médica en un hospital cercano, no revisten gravedad y ya interpusieron las denuncias ante las autoridades competentes.

Las autoridades indígenas exigieron garantías de seguridad y respeto por las labores de control territorial de toda la población ancestral.