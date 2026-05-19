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19 may 2026 Actualizado 13:36

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Internacional

Irán detiene 19 supuestos terroristas y suma 6.500 arrestados desde el inicio de la guerra

Las detenciones se producen en Sistán y Baluchistán, provincia fronteriza donde operan grupos extremistas sunís y redes de contrabando.

Irán detiene 19 supuestos terroristas y suma 6.500 arrestados desde el inicio de la guerra. Getty Images

Irán detiene 19 supuestos terroristas y suma 6.500 arrestados desde el inicio de la guerra. Getty Images / Kaveh Kazemi

Irán detiene 19 supuestos terroristas y suma 6.500 arrestados desde el inicio de la guerra. Getty Images

EFE

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El Ministerio de Inteligencia iraní anunció este martes la detención de 19 supuestos terroristas en el sureste del país que “actuaban bajo la dirección directa del enemigo estadounidense-sionista”.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, la cartera de seguridad indicó que los 19 individuos pertenecían a cuatro células terroristas en la conflictiva provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.“

Los militantes fueron arrestados antes de que llevasen a cabo ninguna acción”, dijo el ministerio.

Las autoridades se incautaron además dos lanzacohetes, un rifle M4, cinco AK-47 y grandes cantidades de municiones.

La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, las autoridades iraníes han arrestado a 6.500 supuestos “espías” y “traidores a la patria”, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.

Irán ha intensificado las ejecuciones de supuestos colaboradores con Israel y manifestantes con al menos 30 ahorcamientos.

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