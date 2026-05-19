Fundición de armas, tendrá destino dispensario médico en Tunja

Este martes 19 de mayo, dialogamos con el Mayor General Juan Carlos Correa Consuegra, inspector general de las fuerzas Militares, quien entregó balance del acto de destrucción y fundición de más de 20.500 armas provenientes, en su mayoría, de incautaciones realizadas por las Fuerzas Armadas de Colombia a grupos al margen de la Ley.

“Se entregaron más de 20 mil armas y 40 toneladas entre accesorios que vamos a fundir precisamente para que esta empresa en Diaco la conviertan en acero y puedan después, posteriormente, que se haga todo el proceso adecuado y entregarlo para fabricar inmobiliario que tiene como destino el dispensario médico de La Primera Brigada del Ejército Nacional, con sede en Tunja".

“Ese dispensario médico precisamente es importante tener en cuenta que fue afectado el año pasado en noviembre por un atentado terrorista que hizo el ELN el pasado 8 de noviembre de 2025 , con ese inmobiliario que vamos a entregar, vamos a darle mejor calidad y mejor atención a nuestros pacientes que están allá.

Se le preguntó al Mayor General cómo fue el balance de esta fundición de armas y el acto protocolario “inicialmente tenemos el proceso de traer las armas desde Bogotá, que ya tienen un fallo a favor del Estado por parte de la Fiscalía de la Nación, es decir, que no están inmersos en ningún proceso jurídico. Una vez se haga ese fallo, se traen acá, se entregan y la empresa con todos sus protocolos y procesos que ya tienen predeterminados, las funden y las vuelven acero”, conlcuyó.

La empresa Diaco entregará un inmobiliario al dispensario, proceso que tardaría unos 3 meses y lo que viene consigo para poder dar comodidad a quienes necesitan la atención médica en el dispensario médico de La Primera Brigada del Ejército Nacional, con sede en Tunja.