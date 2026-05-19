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19 may 2026 Actualizado 16:16

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Pasto

Restricción vehicular en Pasto para la semana del 18 al 24 de mayo

Consulte aquí cual es el Pico y Placa en Pasto desde el martes 19 de mayo

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

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Pasto - Nariño

En Pasto esta vigente el Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, que regula la restricción vehicular durante abril y mayo y aplica para vehiculos particulares, motocicletas y taxis en la ciudad.

Teniendo en cuenta que el lunes 18 de mayo fue festivo, la medida no aplicó ese día, por lo tanto la restricción aplicará desde el martes así:

  • Martes: 4 y 5
  • Miércoles: 6 y 7
  • Jueves: 8 y 9
  • Viernes: 0 y 1

La restricción aplica en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, los fines de semana y festivos no aplica.

Otras restricciones vigentes en la ciudad

Además del pico y placa, continúan vigentes otras medidas de movilidad en Pasto:

  • Restricción de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.
  • Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.
  • Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante todo el día.

Posibles sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida puede generar sanciones económicas cercanas a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y cobros adicionales por grúa y parqueadero.

Las autoridades recomendaron a los conductores consultar la programación semanal antes de movilizarse para evitar comparendos.

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