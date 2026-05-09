Colombia avanza en su apuesta por una industria más sostenible con parques eco-industriales

Colombia sigue fortaleciendo su estrategia de reindustrialización sostenible con la realización del 5° Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales, un espacio que reunirá a empresarios, entidades públicas y organismos internacionales para impulsar modelos de producción más eficientes, competitivos y amigables con el medio ambiente.

Esta iniciativa hace parte del Programa Global de Parques Eco-Industriales, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), con apoyo de organismos como el Banco Mundial y la IFC.

El programa ya tiene presencia en siete parques y zonas francas priorizadas y en 21 iniciativas autónomas, vinculando a más de 80 empresas en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Bogotá.

Entre los resultados más destacados del modelo están el ahorro energético equivalente al consumo de 7.886 hogares colombianos, la reducción de emisiones de CO₂ comparable a la siembra de más de 895 mil árboles y la disminución de residuos equivalente a 484 camiones de basura.

Además del impacto ambiental, el programa ha permitido movilizar más de 13 millones de dólares en inversión privada y generar retornos económicos promedio de 2,8 millones de dólares anuales para las empresas participantes.

Durante el encuentro también se anunciará la certificación del primer Parque Eco-Industrial del mundo y una nueva alianza con el Banco Mundial para seguir fortaleciendo este modelo en el país.

Según César Barahona, coordinador del programa en Colombia, el país se está consolidando como uno de los referentes más importantes de América Latina en sostenibilidad industrial, demostrando que reducir la huella ambiental también puede traducirse en mayor rentabilidad y competitividad para las empresas.