Seattle será la casa de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo
El estadio de Seattle recibirá a las selecciones de Bélgica, Egipto, Qatar e Irán.
Seattle Stadium será una de las sedes protagonistas del Mundial 2026 y albergará un total de seis partidos durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, Mexico y Canada.
El escenario recibirá cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos, además de un partido de octavos de final y otro de cuartos de final, consolidándose como uno de los estadios más importantes de la competición.
Entre los compromisos más destacados aparece el segundo partido de fase de grupos de Estados Unidos, selección que jugará en Seattle el viernes 19 de junio de 2026.
Además, el estadio también será sede de partidos donde participarán selecciones como Bélgica, Egipto, Qatar e Irán.
Uno de los aspectos más llamativos del recinto es su diseño arquitectónico, ya que cuenta con una particular forma de herradura y un extremo norte abierto que ofrece una vista panorámica del skyline de Seattle.
Le puede interesar: Prográmese con los partidos del Estadio de Philadelphia, donde jugarán Brasil, Francia y Croacia
El estadio también es reconocido mundialmente por el ambiente generado por sus aficionados. En septiembre y diciembre de 2013 apareció en los récords Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo.
Actualmente, el escenario funciona como casa de Seattle Sounders en la MLS y de Seattle Seahawks en la NFL, convirtiéndose en una auténtica fortaleza deportiva para los equipos de la ciudad.
Detalles del estadio
Nombre: Estadio Seattle
Ubicación: Seattle, Washington, Estados Seattle
Capacidad: 69.000
Inauguración: 2002
Calendario de la Copa Mundial 2026
Zona de grupos
- Lunes, 15 de junio de 2026
Bélgica vs Egypto - Grupo G - Estadio Seattle
- Viernes, 19 de junio de 2026
Estados Unidos vs Australia - Grupo D - Estadio Seattle
- Miércoles, 24 de junio de 2026
Bosnia vs Catar - Grupo B - Estadio Seattle
- Viernes, 26 de junio de 2026
Egypto vs Iran - Grupo G - Estadio Seattle
Diecisesavos
- Miércoles , 1 de julio de 2026
Ganador partido 1 vs Ganador 3AEHIJ - Estadio Seattle
Octavos de final
- Lunes, 6 de julio de 2026
Ganador 81 vs Ganador 82 - Estadio Seattle