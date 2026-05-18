Seattle será la casa de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo

Seattle Stadium será una de las sedes protagonistas del Mundial 2026 y albergará un total de seis partidos durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, Mexico y Canada.

El escenario recibirá cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos, además de un partido de octavos de final y otro de cuartos de final, consolidándose como uno de los estadios más importantes de la competición.

Entre los compromisos más destacados aparece el segundo partido de fase de grupos de Estados Unidos, selección que jugará en Seattle el viernes 19 de junio de 2026.

Además, el estadio también será sede de partidos donde participarán selecciones como Bélgica, Egipto, Qatar e Irán.

Uno de los aspectos más llamativos del recinto es su diseño arquitectónico, ya que cuenta con una particular forma de herradura y un extremo norte abierto que ofrece una vista panorámica del skyline de Seattle.

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El estadio también es reconocido mundialmente por el ambiente generado por sus aficionados. En septiembre y diciembre de 2013 apareció en los récords Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo.

Actualmente, el escenario funciona como casa de Seattle Sounders en la MLS y de Seattle Seahawks en la NFL, convirtiéndose en una auténtica fortaleza deportiva para los equipos de la ciudad.

Detalles del estadio

Nombre: Estadio Seattle

Ubicación: Seattle, Washington, Estados Seattle

Capacidad: 69.000

Inauguración: 2002

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Calendario de la Copa Mundial 2026

Zona de grupos

Lunes, 15 de junio de 2026

Bélgica vs Egypto - Grupo G - Estadio Seattle

Viernes, 19 de junio de 2026

Estados Unidos vs Australia - Grupo D - Estadio Seattle

Miércoles, 24 de junio de 2026

Bosnia vs Catar - Grupo B - Estadio Seattle

Viernes, 26 de junio de 2026

Egypto vs Iran - Grupo G - Estadio Seattle

Diecisesavos

Miércoles , 1 de julio de 2026

Ganador partido 1 vs Ganador 3AEHIJ - Estadio Seattle

Octavos de final

Lunes, 6 de julio de 2026

Ganador 81 vs Ganador 82 - Estadio Seattle