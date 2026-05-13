Prográmese con los partidos del Estadio de Philadelphia, donde jugarán Brasil, Francia y Croacia

Lincoln Financial Field cambiará temporalmente su nombre a “Philadelphia Stadium” durante la disputa de la Copa del Mundo 2026, debido a las normativas establecidas por la FIFA para sus competiciones oficiales.

La principal razón de esta modificación se debe a que la FIFA prohíbe el uso de nombres comerciales o patrocinadores en los escenarios que albergan sus torneos, exigiendo que los estadios sean identificados con denominaciones geográficas o neutrales durante el campeonato.

El escenario deportivo de Filadelfia, con capacidad para cerca de 69.000 espectadores, será una de las sedes protagonistas de la Copa del Mundo de 2026 y albergará cinco compromisos correspondientes a la fase de grupos. Además, recibirá un encuentro de dieciseisavos de final programado para el sábado 4 de julio, una fecha cargada de simbolismo para Estados Unidos, ya que se conmemoran exactamente 250 años de la firma de la Declaración de Independencia en la ciudad de Filadelfia.

El estadio abrió oficialmente sus puertas en agosto de 2003 con un amistoso internacional de alto nivel entre Manchester United y FC Barcelona. Aquel compromiso quedó marcado en la historia del recinto gracias a una asistencia de Ronaldinho para el gol convertido por Patrick Kluivert, el primero registrado en el estadio.

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Con el paso de los años, el escenario se consolidó como uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos. Ha sido sede de partidos de la selección estadounidense, de la final de la 2015 CONCACAF Gold Cup Final y también ha recibido otros compromisos internacionales de Manchester United.

Además, el estadio es la casa habitual de Philadelphia Eagles de la NFL y fue sede temporal de Philadelphia Union durante la temporada 2010 de la MLS.

Recientemente, el recinto también tuvo protagonismo en la final de clubes en 2025, torneo en el que acogió ocho partidos, incluyendo seis encuentros de fase de grupos, un duelo de octavos de final y el compromiso de cuartos de final entre Chelsea y SE Palmeiras, disputado el 4 de julio y que terminó con el conjunto inglés avanzando rumbo al título.

Detalles del estadio

Nombre: Estadio Filadelfia

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Capacidad: 69.000

Inauguración: 2003

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Calendario de la Copa Mundial 2026

Zona de grupos

Domingo, 14 de junio de 2026

Partido 9 – Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia

Viernes, 19 de junio de 2026

Partido 29 – Brasil vs Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia

Lunes, 22 de junio de 2026

Partido 42 – Francia vs Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 55 – Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia

Sábado, 27 de junio de 2026

Partido 68 – Croacia vs Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia

Octavos de final

Sábado, 4 de julio de 2026

Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 - Estadio Filadelfia