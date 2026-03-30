Condenan a urólogo a 12 años de prisión por el abuso sexual de una paciente en Florencia

Acusan a médico de abuso sexual a paciente en Melgar. Foto: Getty Images( Thot )

Justicia

Un juez penal del circuito con función de conocimiento condenó a 12 años de prisión al urólogo Elías Rojas Falla, tras ser hallado culpable del abuso sexual de una mujer que, en noviembre de 2020, según logró probar la Fiscalía General de la Nación, abusó sexualmente de una paciente que acudió a su consultorio en Florencia (Caquetá).

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En un fallo de primera instancia, fue hallado culpable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2020 en las instalaciones del consultorio del urólogo, “a donde la víctima asistió a una cita de control para el seguimiento de un tratamiento que se adelantaba”.

Agregó la Fiscalía: “En medio de la consulta, el especialista, aprovechándose de su posición de poder y luego de pedirle a la víctima que se pusiera una bata y se ubicara en la camilla, le hizo tocamientos inapropiados y finalmente la abusó sexualmente”.

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En la sentencia, el juez lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

Además, se expidió una orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez quede en firme la sentencia.