Santa Fe Vs. Junior, semifinal ida de la Liga Colombia 2026-I: fecha, hora y cómo seguir el partido. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Las semifinales de la Liga Colombiana 2026-I tienen como duelo estelar: Independiente Santa Fe Vs. Junior de Barranquilla, serie que comenzará en el Estadio El Campín y concluirá en el Romelio Martínez.

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Se trata del cuarto compromiso que disputan ambos equipos en lo corrido del primer semestre. Inicialmente se enfrentaron en la definición de la Superliga 2026, luego de haber sido campeones el año pasado. Dicho cruce doble dejó a Santa Fe como vencedor con un marcador global de 4-1. Más adelante, en el todos contra todos de la Liga, nuevamente se impuso el León por 2-1 en la capital del país.

Ahora se volverán a ver las caras y el cuadro cardenal buscará mantener su leve paternidad de dos victorias consecutivas en condición de local (3-0 y 2-1).

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Esta llave tendrá gran importancia también en la definición de la Bota de Oro, galardón que se le entrega al máximo anotador semestral. Aunque Andrey Estupiñán lidera el ránking con 13 anotaciones, su equipo, el Deportivo Pasto, ya fue eliminado y quedó a merced tanto de Hugo Rodallega como de Luis Fernando Muriel, ambos con11 tantos.

Fecha, hora y cómo seguir el partido Santa Fe Vs. Junior

El partido entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, válido por la semifinal ida de la Liga Colombiana 2026-I, está programado para el sábado 16 de mayo, a partir de las 8:30 de la noche.

Usted podrá seguir este compromiso a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

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