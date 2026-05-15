En dos acciones, el ejército incautó explosivos y radios para la activación de estos al frente 36

Briceño- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército informó que en dos acciones adelantadas contra el frente 36 de las disidencias lideradas por alias Proimo Gay y Chalá en Briceño lograron incautar explosivos, armas y otros elementos de intendencia.

En el más reciente reportado este viernes, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 sostuvieron combates con integrantes del frente 36 liderados por alias Chalá en la vereda Guaico de Briceño, norte de Antioquia. Aunque no se reportaron bajas de ningún lado, en la huida de los guerrilleros dejaron abandonado un costal en el que encontraron: “En la operación fueron incautados una pistola, dos cañones de repuesto para ametralladora 7.62 mm, una granada artesanal para dron, un camuflado, dos brazaletes alusivos al GAOr Estructura 36 y material de intendencia”, reportó la Cuarta Brigada en su cuenta de X.

La otra acción contra el grupo en la misma vereda Guaico se reportó el jueves; en ese momento fue ubicado un depósito ilegal en el que se encontraron cuatro artefactos explosivos improvisados, baterías e interruptores empleados para su activación y radios de comunicación.

El ejército ha informado que estas acciones ofensivas contra el frente 36 hacen parte del plan de control del territorio rural del municipio de Briceño, donde en las últimas semanas se han registrado combates con el Clan del Golfo, lo que ha generado desplazamientos, lanzamiento de explosivos y homicidios, entre otras acciones.