Cali será sede de la IV Válida de la Copa Valle de Ciclomontañismo

Cali volverá a convertirse este fin de semana en epicentro del deporte sobre ruedas con la realización de la IV Válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo, competencia que se disputará este domingo 17 de mayo en la pista de Pance XCO Bikepark Club, ubicada en el sector de La Vorágine. El evento reunirá a más de 200 deportistas de diferentes categorías, desde infantiles hasta máster, en uno de los recorridos más desafiantes del departamento.

La competencia, organizada por la Comisión Vallecaucana de MTB y la Liga de Ciclismo del Valle, hace parte de uno de los procesos deportivos más importantes del ciclomontañismo regional, integrando escenarios de formación y alto rendimiento para corredores de todas las edades.

Además del componente competitivo, la válida tendrá un valor especial para el calendario nacional, ya que será clasificatoria para la conformación de la Selección Colombia de MTB, pensando en eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Campeonato Mundial en Italia y los Juegos Suramericanos de 2026.

La pista tendrá un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y pondrá a prueba las capacidades técnicas y físicas de los participantes en la modalidad Cross Country Olímpico (XCO).

La Copa Valle también cumple un papel importante en el desarrollo del ciclismo de montaña en el departamento. El certamen cuenta con ranking departamental para conformar la Selección Valle y reúne durante el año a clubes, entrenadores, familias y deportistas alrededor de siete válidas y 26 categorías.

En las categorías menores todos los participantes recibirán medallas y reconocimientos, mientras que desde categoría Infantil A se premiará a los mejores corredores de cada prueba. La categoría élite tendrá premiación económica.

La organización extendió la invitación a los aficionados y amantes del deporte para acompañar esta jornada que volverá a posicionar al Valle del Cauca como uno de los referentes nacionales del ciclomontañismo.