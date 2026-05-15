Deportivo Cali visita a Boca Juniors de Cali con la mira puesta en el liderato de la Copa Colombia

Deportivo Cali afrontará este viernes un nuevo reto en la Copa Colombia 2026 cuando juegue hoy con Boca Juniors de Cali por la segunda fecha del Grupo A de la fase 1A del torneo. El compromiso se disputará desde las 4:00 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero y será clave para las aspiraciones del cuadro azucarero, que busca consolidarse en los primeros lugares de la zona y acercarse a los octavos de final.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel llega motivado después de vencer 2-0 al Atlético Bucaramanga en Palmaseca, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el campeonato; en ese compromiso, Johan Martínez y Matías Orozco marcaron los goles del triunfo y fueron dos de las figuras destacadas del conjunto verdiblanco.

Para este nuevo partido, Dudamel convocó a 20 jugadores y realizó varias modificaciones respecto al último encuentro. Salieron de la convocatoria Santiago Vallecilla, Julián Quiñones y Jean Galindo, mientras que ingresaron Matías Benítez, Juan José Gómez y Emanuel Reynoso.

Lista completa de convocados:

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensas: Fabián Viáfara, Matías Benítez, Keimer Sandoval, Juan José Gómez, Felipe Aguilar, Juan José Tello y Fernando Álvarez.

Volantes: Ronaldo Pájaro, J. Gómez, Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo, Matías Orozco, Emanuel Reynoso, Johan Martínez y Juan Manuel Arango.

Atacantes: K. Suárez, Steve ‘Titi’ Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno.

Actualmente, el Deportivo Cali ocupa la segunda posición del Grupo A con tres puntos y una diferencia de gol de +2, por detrás de Bucaramanga, líder de la zona. Por su parte, Boca Juniors de Cali suma una unidad tras empatar 1-1 frente a Alianza FC y buscará hacerse fuerte en condición de local.

Uno de los temas que marcó la previa del compromiso fue la autorización para el ingreso de público al Pascual Guerrero. Luego de varias reuniones entre autoridades locales y los clubes, la Comisión Local de Seguridad y Convivencia del Fútbol confirmó que el partido se jugará con aficionados en las tribunas.

Sin embargo, se anunciaron varias restricciones para garantizar la seguridad del evento. No estará permitido el ingreso de barras organizadas del Deportivo Cali ni prendas alusivas al equipo visitante, además de prohibirse banderas, elementos de animación, bolsos y morrales dentro del escenario. La organización hizo además un llamado a vivir la jornada en paz y mantener el buen comportamiento durante el encuentro.