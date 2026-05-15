“No basta con que la gente vote, debe votar libremente”: registrador nacional sobre constreñimientos

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Registraduría Nacional aseguró que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones de seguridad y orden público en varias regiones del país, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

El registrador nacional Hernán Penagos afirmó durante su visita a Cali que, hasta el momento, no se han identificado situaciones que obliguen al traslado de puestos o mesas de votación en sectores rurales de Jamundí, uno de los municipios del Valle del Cauca donde persisten preocupaciones por la violencia.

“Hasta ahora no hemos, evidenciado hechos a través de las comisiones de garantía electorales que exijan el traslado de puestos y mesas de votación en especial en los sectores rurales de Jamundí. Se llevó a cabo una reunión con el alto mando militar del departamento, quienes hasta ahora garantizan el traslado del material electoral a esos corregimientos, que tienen mayor incidencia de violencia”, aseguró el registrador.

Según explicó que la fuerza pública estará reforzando la seguridad dónde sea necesario no solo para el traslado de el material electoral sino garantizando la movilidad de la población civil que ejercerá su derecho al voto.

Sin embargo, se anunció que la próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión en Bogotá con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para revisar el llamado Plan Democracia y evaluar si se requieren medidas adicionales en zonas consideradas de alto riesgo.

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“No se trata exclusivamente de que la ciudadanía pueda votar en esos puntos, sino que pueda votar libremente”, puntualizó Penagos.

El registrador también se refirió a las advertencias sobre posibles presiones o constreñimientos por parte de grupos armados ilegales. Indicó que existen cinco departamentos donde se concentra el mayor riesgo de violencia electoral: Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño y Chocó.

“En esos lugares se requiere mayor presencia de la fuerza pública, garantía de la fuerza pública para que la ciudadanía pueda votar de manera libre”, recalcó el registrador nacional y adicionó que “es evidente que en ciertos lugares de Colombia hay una presencia de grupos armados que tienen incidencia social en la ciudadanía y es precisamente ahí donde se hace necesario el trabajo articulado de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa, de la autoridad electoral y las demás instituciones del Estado para garantizar voto libre en esos lugares”

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Aunque aseguró que la Registraduría no ha recibido denuncias formales relacionadas con amenazas al proceso electoral, sí reconoció que han detectado mensajes y publicaciones en redes sociales sobre posibles paros armados o restricciones a la movilidad de los votantes.

“Esa información la estamos entregando a la fuerza pública y a la Procuraduría para evaluar qué acciones deben tomarse”, explicó el registrador nacional Hernán Penagos.