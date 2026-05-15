Biz Fest dejó a Cali con ganas de repetir: 13.000 jóvenes asistieron a su primera edición

Más de 13.000 jóvenes llenaron el Coliseo El Pueblo en la primera edición de Biz Fest en Cali, una jornada que terminó con agradecimientos y la idea de hacer una segunda edición.

Durante el festival, los asistentes participaron en charlas, espacios de empleabilidad, convocatorias de becas y premios de capital semilla, además de compartir con empresarios, creadores de contenido, deportistas y líderes de distintos sectores que llegaron para hablar de oportunidades, futuro y proyectos de vida.

Detrás del evento hubo meses de articulación entre entidades públicas y privadas, aliados y organizaciones que hicieron posible una jornada gratuita pensada para los jóvenes de la región. Para Daniela Carvajalino, fundadora de Biz Fest, traer el festival a Cali tenía una razón clara: el talento de la ciudad.

“Realmente hay una articulación hermosa entre el sector público, privado, entre artistas, celebridades, deportistas, empresarios, colegios, universidades, rectores, realmente son muchos agentes que se articulan para que eso pueda ser una realidad. Amo Cali, la gente en Cali es espectacular, pero lo que más me gusta de Cali es que hay mucho talento”.

La acogida superó las expectativas de la organización. Stephanie Carvajalino, también fundadora, confesó que existía incertidumbre antes de llegar a la ciudad.

“Fue un reto, un reto 100% nunca lo habíamos hecho, teníamos mucho miedo de cómo iba a reaccionar la gente, cómo lo iban a tomar, pero fue espectacular, fue increíble… todo el mundo quiso ser parte… todo el mundo lo tomó como un festival muy de ciudad y eso fue muy bonito, porque dejó de ser como Biz Fest el evento para ser el evento de la ciudad”.

En medio de la entrevista, surgió la pregunta inevitable: ¿habrá una segunda edición?

“Yo creo que va a haber una segunda vez, la verdad quedamos muy felices… según lo que yo escuché y vi de la gente, la gente quiere una segunda vez”.

El festival cerró dejando algo más que cifras. Dejó conversaciones, ideas nuevas y la sensación de que miles de jóvenes salieron del coliseo pensando en su futuro con más posibilidades que antes. A veces, un evento dura solo unas horas; pero logra quedarse mucho más tiempo.