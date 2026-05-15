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15 may 2026 Actualizado 15:13

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Bogotá

Capturan a alias ‘Bollito de Gato’, el cerebro de atentados terroristas del ELN

Con ayuda de la inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades en Arauca, lograron la captura del hombre.

Capturan a alias ‘Bollito de Gato’, el cerebro de atentados terroristas del ELN

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Tras un trabajo en conjunto, se logró la afectación del Frente Domingo Laín Sanz del ELN al capturar en Arauca a alias ‘Bollito de Gato’ un hombre de 32 años, quien sería integrante urbano de este GAO.

De acuerdo con las autoridades, esta persona tiene una trayectoria criminal de 12 años dentro de la estructura y recibió capacitación militar por integrantes del ELN en los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca.

Actualmente, sería integrante de la red urbana del Frente Domingo Laín Sanz del FGO ELN y articulador criminal con el Frente Urbano Compañero Diego.

Además, es un experto en inteligencia criminal y manejo de explosivos, y participó en el hecho ocurrido en el municipio de Vianí (Cundinamarca, 2017), donde pretendían afectar con artefactos explosivos las torres eléctricas de este municipio, hecho que fue frustrado y que dejó tres personas capturadas.

De igual manera, durante este procedimiento judicial se le incautó un celular y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y deberá responder por los múltiples delitos que se le atribuyen: porte ilegal de armas de fuego, terrorismo agravado, receptación agravada y lesiones personales dolosas.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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