Sebastián López, político del CD en Antioquia, pide auditoría a campaña de Iván Cepeda

Medellín

Sebastián López es un político antioqueño y vinculado a la campaña de Paloma Valencia que renunció hace pocos días al concejo de Medellín para proyectar su candidatura a la alcaldía de la capital antioqueña. Él es quien le está solicitando al Consejo Nacional Electoral (CNE) que adelante una auditoría y se pueda tener claridad sobre los gastos de la campaña de Iván Cepeda y de dónde provienen los recursos.

“Los gastos en eventos aparecen en 0 pesos cuando ha estado en más de 100 eventos de campaña. Ustedes han visto inclusive los eventos acá en Medellín, cuando mueven la minga, traen buses, tamales, sancochos, mueven todas las entidades del buró nacional para llenar esos eventos. Exigimos saber con qué plata está financiando Cepeda esta campaña”, manifestó el político antioqueño.

Incluso solicita que esa auditoría sea internacional, ya que, como ya lo han indicado en diferentes espacios, la campaña del Centro Democrático cree que esos dineros podrían ser de grupos ilegales.