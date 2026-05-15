Villa de Leyva vivirá una jornada de ‘Cambio Verde’ en pro del medio ambiente

La jornada de “Cambio Verde” se realizará en la Plaza Principal del municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

Villa de Leyva

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, en articulación con la Gobernación de Boyacá y el respaldo de la Alcaldía de Villa de Leyva, realizará este viernes 15 de mayo una nueva jornada de “Cambio Verde”, una iniciativa ambiental y social orientada a promover el reciclaje y apoyar a los productores agrícolas del departamento.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 de la mañana en la Plaza Principal de Villa de Leyva, Boyacá, en el marco del Festival del Café que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de mayo en el municipio. El evento busca integrar sostenibilidad, cultura, consumo local y conciencia ciudadana en un mismo espacio.

Durante la jornada, las personas podrán entregar un kilogramo de residuos reciclables y recibir a cambio dos kilogramos de pera cultivada por campesinos boyacenses. Con esta dinámica se pretende incentivar el aprovechamiento de materiales reciclables y, al mismo tiempo, respaldar a pequeños y medianos productores afectados por las dificultades de comercialización de esta fruta.

La iniciativa también se suma a la estrategia “Peratón”, liderada por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Agricultura departamental, que busca impulsar la venta de pera producida en provincias como Márquez, donde actualmente se presentan pérdidas por sobreoferta y bajos canales de comercialización.

Los asistentes podrán llevar materiales como papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio y otros residuos aprovechables. Para facilitar su reutilización, estos deberán entregarse limpios y secos.

“Cambio Verde” es una estrategia de economía circular impulsada por la RAP-E Región Central para fomentar prácticas sostenibles en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. El programa combina reciclaje, educación ambiental, alimentación saludable y fortalecimiento de mercados campesinos y circuitos cortos de comercialización.

Además de incentivar la correcta separación de residuos desde los hogares, la iniciativa busca reducir la cantidad de desechos que llegan diariamente a los rellenos sanitarios y generar alternativas para aprovechar alimentos perecederos que enfrentan problemas de venta o sobreproducción.

Entre 2016 y 2019, en su primera etapa, “Cambio Verde” llegó a 24 municipios de la Región Central, beneficiando a cerca de 75 mil personas. En ese periodo se recuperaron 253 toneladas de material reciclable y se intercambiaron 78 toneladas de alimentos.

En Boyacá, el programa tuvo presencia en municipios como Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá y Ráquira, donde más de 5.600 personas participaron de manera directa e indirecta, permitiendo recuperar alrededor de 10 toneladas de residuos aprovechables.

Actualmente, la estrategia avanza en una segunda fase enfocada en disminuir las pérdidas de alimentos perecederos mediante acciones de poscosecha, logística y comercialización alternativa en las zonas estratégicas de consumo de la Región Central.

Con esta nueva jornada en Villa de Leyva, las entidades organizadoras buscan seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria, el apoyo al campo y la construcción de territorios más sostenibles, demostrando que acciones cotidianas como reciclar pueden generar impactos positivos en el medio ambiente y en la economía campesina.

La invitación permanece abierta para habitantes y turistas que deseen participar en esta actividad y contribuir, a través del reciclaje, al fortalecimiento del campo colombiano.