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15 may 2026 Actualizado 11:59

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Autoridades en alerta por ataques a la fuerza pública

Esta semana se han intensificado los hechos violentos

Foto: Cortesía

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Norte de Santander

Los recientes hechos ocurridos en el municipio de Hacarí y en el corregimiento de Otaré en Ocaña contra unidades militares y de policía generó una alerta en las autoridades de la región para evitar nuevas alteraciones del orden público.

El comandante de la policía del departamento de Norte de Santander coronel Jorge Bernal dijo a Caracol Radio que “tenemos activado un plan de reacción especial y estratégico que nos permite con todas nuestras especialidades garantizar la vida de los habitantes del departamento”.

Explicó el oficial que en ese sentido, se ha reforzado la presencia de unidades policiales en varios municipios como también apoyo logístico para poder responder a la seguridad ciudadana en toda la región".

“En el Catatumbo hemos trazado acciones de maneja conjunta con el Ejército Nacional y hemos adelantado importantes resultados contra los factores generadores de violencia en la zona” dijo el coronel Bernal.

Finalmente manifestó que estas acciones también van encaminadas a trazar las actividades que se irán desarrollando estos quince días como preparativos a las elecciones presidenciales.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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